Київ: поліція розповіла, навіщо приходила у ромський табір на Троєщині

Поліція Деснянського району Києва у відповідь на запит Радіо Свобода підтвердила інформацію про візит своїх співробітників до стихійного поселення ромів на Троєщині. За даними поліцейських, це відбувалося через скарги жителів району на «порушення правил благоустрою» мешканцями табору, але кримінальних проваджень щодо цих людей не відкривали.

«У ході проведення профілактичних заходів імпровізовані споруди у таборі ромських етнічних меншин були оглянуті працівниками поліції на предмет незаконного зберігання наркотичних засобів, зброї та вибухових речовин. Також із представниками етнічних меншин були проведені профілактичні бесіди щодо неухильного дотримання законодавства та недопустимості ведення антисоціального способу життя», – йдеться у відповіді на запит.

Водночас, заяви ромів щодо ультимативних вимог виселитись до кінця тижня, про які також запитувало Радіо Свобода, поліція не прокоментувала.

Жителі стихійного поселення на Троєщині в Києві заявили 25 квітня про вимоги виселитися і погрози у протилежному випадку зрівняти табір з землею. За їхніми словами, до поселення прийшли понад десяток молодих чоловіків, частина з яких були у поліцейській формі, частина – у цивільному, вимагали найближчим часом залишити територію табору.

Поліція Києва повідомила 25 квітня, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

24 квітня керівник київської поліції Андрій Крищенко в інтерв’ю 112.ua заявив, що на Лисій горі спалили сміття на суботнику, а не табір ромів. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги від ромів на побої чи насильство.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Жителі ромського табору в Києві заявили про ультиматум від людей у формі.

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.