Поліція Києва повідомила про виселення ромського поселення у Святошинському районі

Поліція повідомила про виселення стихійного ромського поселення у Святошинському районі Києва. За даними поліції, спочатку ввечері 6 червня до них надійшло повідомлення про нібито конфлікт між жителями поселення і співробітниками автозаправки, але воно не підтвердилось.

Натомість 7 червня, мовиться у повідомленні, до правоохоронців звернулися самі жителі поселення.

«Представники поселення попросили забезпечити правопорядок, поки вони зберуть свої речі і поїдуть додому. Тож, коли на місце приїхали близько 50 активістів, поліція не допустила будь-яких порушень і конфліктів», – зазначається на сайті відомства.

Про ультиматум з вимогою залишити територію поселення протягом доби, вчора на своїй сторінці у Facebook написали Національні дружини.

Останніми місяцями фіксується багато інцидентів, пов’язаних із насильством щодо жителів стихійних поселень. Раніше, зокрема, правоохоронці повідомляли, що ввечері 22 травня невідомі напали на табір ромів, які жили у наметах біля Тернополя. Поліція розглядає кілька версій цієї події: у першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині.

Поліція Києва повідомила 25 квітня, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

24 квітня керівник київської поліції Андрій Крищенко в інтерв’ю 112.ua заявив, що на Лисій горі спалили сміття на суботнику, а не табір ромів. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги від ромів на побої чи насильство.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Жителі ромського табору в Києві заявили про ультиматум від людей у формі.

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.