Марцінків не бачить дискримінації в своїх закликах вивезти ромів на Закарпаття

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляє, що не бачить дискримінації в своїх словах про необхідність вивезти з Івано-Франківська ромів.

Як заявив мер в ефірі радіостанції «Західний полюс», йдеться про близько 20 осіб, що зареєстровані в Закарпатській області і порушують умови карантину в Івано-Франківську.

«Насамперед, ніякої дискримінації я не вбачаю в цьому. Адже йшлося про конкретних осіб, які більше місяця не дотримувалися карантину. Всі, напевно, чули, й люди неодноразово зверталися на «102», і гарячу лінію міськвиконкому, що деякі особи приставали до людей, вимагали гроші, були без масок, без рукавичок. Більше того, проживали в нашому Привокзальному сквері. Це при тому, що постанова Кабінету міністрів чітко забороняє не лише проживати в скверах, а й гуляти у скверах і збиратися більше ніж дві особи в одному місці», – сказав Марцінків.

При цьому він попросив вибачення за свої «емоції».

«На оперативній нараді, можливо, дещо емоційно ... Я тут прошу вибачення. Десь, можливо, емоції, тому що нарада тривала більше ніж годину, переважно говорили про боротьбу з коронавірусом... Чому ми, українці, поляки, американці, дотримуємося карантину, а деяким особам можна не дотримуватися», – сказав Марцінків.

За словами міського голови, представники поліції самі звернулися до міської влади з проханням надати транспорт для доставки додому ромів, зареєстрованих в Іршавському та Свалявському районах Закарпатської області.

Марцінків додав, що роми, які відмовилися виїжджати в Закарпатську область, все ще залишаються на вулицях Івано-Франківська.

Напередодні поліція відкрила провадження через заклики мера Івано-Франківська Романа Марцінківа вивезти ромів на Закарпаття. Його заяву розкритикували у посольстві США в Україні.

21 квітня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив: «Цигани, ні, вірніше, особи ромської статі. Ми вже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут?».

Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло повідомив, що 12 людей відмовилися їхати.

У відповідь Марцінків сказав: «Що значить відмовилися?.. А чого не запакували? Є поліція. До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Сказали автобус дати, поліція до мене приходила. Дали автобус. Чому не запакували і не відвезли?».