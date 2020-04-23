До поліції Закарпаття щодо вивезення ромів з Івано-Франківщини не зверталися – речниця

Поліція Закарпатської області не отримувала звернень від колег з Івано-Франківської щодо вивезення на Закарпаття людей ромської національності. Про це Радіо Свобода сказала речниця обласного управління Національної поліції Ганна Дан.

«Нам про це нічого не відомо. Працівники Закарпатської поліції до жодних якихось таких фактів не залучалися, не брали участі в таких подіях», – сказала вона.

Дан також вказала на те, що в самій Івано-Франківській області поліція відкрила кримінальне провадження через заклики мера Івано-Франківська Романа Марцінківа вивезти ромів на Закарпаття.

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Радіо Свобода наразі не змогло зв’язатися з поліцією Івано-Франківщини для коментаря.

21 квітня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив: «Цигани, ні, вірніше, особи ромської статі. Ми вже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут?».

Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло повідомив, що 12 людей відмовилися їхати.

У відповідь Марцінків сказав: «Що значить відмовилися?.. А чого не запакували? Є поліція. До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Сказали автобус дати, поліція до мене приходила. Дали автобус. Чому не запакували і не відвезли?».

Заяву Марцінківа також розкритикувало посольство Сполучених Штатів в Україні, правозахисники та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.