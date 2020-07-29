Посол Британії сподівається, що поліція розслідує напад на синагогу у Маріуполі

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сподівається, що поліція розслідує напад на синагогу у Маріуполі.

«Я сподіваюся, що ця жахлива атака в синагозі напередодні урочистого єврейського свята, відвернена дуже сміливим охоронцем, розслідується поліцією», – мовиться у повідомленні.

Вона додала, що антисемістським нападам не місце ані в Україні, ані будь-де у світі.

Раніше посольство США в Україні висловило стурбованість інформацією про напад на синагогу в Маріуполі. «Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про вчорашній напад на синагогу в Маріуполі. Сподіваємося побачити швидке й ретельне розслідування. Ми разом із народом України виступаємо проти антисемітизму в будь-якій формі», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

Напередодні, 28 липня, у поліцію Маріуполя звернулася жінка з повідомленням про те, що незнайомець побив 51-річного охоронця синагоги та втік. За її словами, невідомий був у масці і з сокирою в руках. Поліція розшукує нападника.

Попередня кваліфікація події – замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів.