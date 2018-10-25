Нападника на Тетяну Чорновол у грудні 2013-го засудили до 5 років позбавлення волі – адвокат

Ігоря Корнілова, обвинуваченого в нападі на народного депутата Тетяну Чорновол у грудні 2013 року, засудили до п’яти років позбавлення волі, повідомив, заявив адвокат підсудного Валерій Буняк у коментарі «Громадському телебаченню».

За його словами, Бориспільський міський районний суд Київської області оголосив вирок 25 жовтня.

Адвокат заявив, що буде оскаржувати рішення суду.

Напад на активістку Євромайдану, журналістку Тетяну Чорновол стався в грудні 2013 року. За даними слідства, наздогнавши автомобіль потерпілої, підозрювані намагалися зіштовхнути його з дороги, а після зупинки авто – заподіяли жінці кілька ударів, після чого зникли.

У травні 2017 року правоохоронці заявляли, що фігурантами справи були п’ять людей – підозрюваний в організації нападу Олег Нетребко (його знайшли повішеним в ізоляторі тимчасового утримання у червні 2017-го року) та четверо нападників.