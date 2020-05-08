Напад на трансгендера в Житомирі: поліція розширила звинувачення

Правоохоронці додали до справи про напад на трансгендера біля Житомира нові статті: про катування та вимагання. Про це повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Нацполіції Житомирщини.

У ніч на 30 квітня стався напад на 19-річного хлопця, який ідентифікує себе як трансгендерну особу. Він заявляє, що його жорстоко побили та зґвалтували під час побачення. Постраждалого госпіталізували. Утім згодом з лікарні виписали, адже у медзакладі виявили спалах коронавірусної хвороби.

У нападі підозрюють 17-річного місцевого жителя. Спершу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про грабіж, адже у потерпілого вкрали телефон.

ЛГБТ-центр «Наш світ» наполягає, що поліція мала відкрити провадження і за статтею про порушення рівноправності громадян. Натомість у місцевій поліції вважають, що підстав застосовувати цю статтю не було, бо сексуальний контакт немовби відбувся до початку конфлікту за згодою. Утім це відрізняється від того, що описує постраждалий.

Активісти закликають владу реформувати українське кримінальне законодавство, щоб забезпечити належне покарання за подібні злочини. Нині у Верховній Раді зареєстровано кілька альтернативних законопроектів щодо злочинів ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності.