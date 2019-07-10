Кількість песимістів стосовно напрямку руху України скоротилася вдвічі – американське дослідження

Кількість песимістів в Україні стосовно напрямку руху країни скоротилася майже вдвічі, свідчать дані опитування американського Центру дослідження Міжнародного республіканського інституту.

Якщо в грудні 2018 року 70% українців вважали напрямок руху України неправильним, то в червні 2019 року ця цифра знизилася до 39%.

Також зросла кількість українців, які вважають напрямок руху України правильним: із 16% до 34%. Ще 27% опитаних не змогли відповісти на питання.

Діяльність нового президента України Володимира Зеленського «твердо підтримують» 32%, «частково підтримують» – 35%, «частково не підтримують» і «твердо не підтримують» – 8% та 6%. 19% не змогли відповісти на питання.

Опитування проводили з 13 до 23 червня шляхом інтерв’ю вдома у респондентів. Кількість опитаних склала 2 400. Похибка не перевищує 2%. Опитування фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).