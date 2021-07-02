Збут наркотиків контрактником військової частини у Харкові – СБУ перекрила канал

У Службі безпеки України повідомили, що заблокували діяльність організованої групи, яка займалась збутом оптових партій наркотиків, а реалізовував заборонені речовини контрактник військової частини Харківського гарнізону.

«Для пошуку своїх клієнтів він використовував один із спеціалізованих телеграм-каналів. За попередніми даними слідства, контрактник налагодив збут наркотиків у різних районах Харкова. «Товар» для продажу він отримував поштовими відправленнями від свого спільника і в орендованій квартирі розфасовував його. Зловмисник реалізовував наркотики через створені так звані «закладки» на території обласного центру. Під час слідчих дій за місцем проживання контрактника та в приміщенні поштового відділення правоохоронці вилучили оптові партії мефедрону, PVP і канабісу, електронні ваги та упаковку для «продукції», також виявлено підготовлені «закладки», – йдеться в повідомленні.

Наразі військовому повідомили про підозру за статтею про виробництво і збут наркотичних засобів, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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