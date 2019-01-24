Населення Росії скоротилося вперше за 10 років – Росстат

Чисельність населення Росії в 2018 році скоротився майже на 87 тисяч осіб і становить зараз трохи більше 146,5 мільйона. Останній раз скорочення населення спостерігалося в 2008 році, після чого спостерігалося зростання. Про це свідчить попередня оцінка «Росстата».

Про причини скорочення чисельності російського населення не повідомляється.

Раніше віце-прем’єр Росії Тетяна Голікова заявила, що за 11 місяців 2018 роки смертність в Росії перевищила народжуваність на 193 тисячі осіб. Найвища смертність, за її словами, зафіксована в Псковській, Смоленської, Тамбовської, Тверської і Тульської областях, пише російська служба Радіо Свобода.

Експерти серед причин спаду населення називають скорочення народжуваності, оскільки в так званий «дітородний вік» вступило нечисленне покоління 1990-их років.