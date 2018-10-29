Економіка Росії перетворюється на економічного карлика – економіст про бюджет Росії

Попри санкції, російська Держдума у першому читанні ухвалила профіцитний бюджет. Вже у наступному році доходи росіян перевищать витрати майже на 2% ВВП. Очікують, що Росія зароблятиме більше, ніж витрачати, й у 2020, й у 2021 роках. Як таке стало можливим? Чому в російському бюджеті зросла частка «секретних статей»? І чи можуть якось вплинути на зовнішню політику Росії можливі майбутні санкції? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили український економіст, фінансист і банкір Олександр Савченко та російський журналіст, редактор відділу політики «Нової газети» Кирило Мартинов.

– Яким чином така динаміка в Росії стала можливою, якщо проти неї багато санкцій?

Cанкції поки що мають бутафорний характер. США попереджають Росію, що будуть застосовані такі-то санкції, Росія адаптується до цього, робить відповідні ходи. Це як гра у піддавки

​Олександр Савченко: На мою думку, санкції поки що мають бутафорний характер. Це обіцянка покарати Росію. США попереджають Росію, що будуть застосовані такі-то санкції, Росія адаптується до цього, робить відповідні ходи. Це як гра у піддавки.

Ми очікуємо, що через декілька тижнів з’являться нові санкції, які пов’язані з двома досить реальними речами: роботою російських державних банків – вони будуть обмежені в операціях із доларами в Росії і за кордоном, а також обмеження з цінними російськими паперами. Але щодо цих санкцій були інформаційні викиди США ще десь півроку тому, й Росія повністю підготувалася до нормальної діяльності.

– Зараз вже вводять різні обмеження та накази, які регулюють доларообіг у російській економіці, тобто зараз до цього дійсно готуються?

За останні тижні ціна на нафту впала на 10%, але якщо взяти середню ціну цього року й порівняти з минулим, то ціни зросли на 40%

​Олександр Савченко: Так. Була розроблена своя платіжна система, системи хеджування, використання місцевих валют. Це першопричина, чому російська економіка почала зростати.

І друга причина більш реальна – зростають ціни на нафту. За останні тижні ціна на нафту впала на 10%, але якщо взяти середню ціну цього року й порівняти з минулим, то ціни зросли на 40%. А трохи менше половини надходжень у бюджет іде за рахунок нафтодоларів, податків на видобуток нафти й газу, за рахунок експортного мита.

10% зростання цін на нафту набагато більше перевищує ефект від усіх санкцій США і Євросоюзу. Ще один фактор, девальвація рубля, що дозволило збільшити надходження до бюджету й також дозволяє Росії більш активно бути присутньою на зовнішніх ринках. Товарообіг Росії зі США зростає, як і з Україною.

– Попри жорсткі заяви, та, ніби, конфронтацію...

Олександр Савченко: Риторика жорстка, але дії дуже м’які.

– Чому США грають у піддавки з Росією? Чому не вживають жорстких заходів?

Олександр Савченко: Я думаю, що є дві причини, які можуть вплинути на поведінку адміністрації США. Перша, дійсно Штати вважають, особливо республіканці, що головним викликом для США є не Росія, а Китай. А Росія – щось таке мале, «регіональна країна», як називав Барак Обама. А друга причина, про яку багато кажуть у США, ми можемо лише здогадуватися, що Путін має щось на Трампа. Що саме, ми не знаємо. Дійсно, те що у Путіна на умі, у Трампа в діях.

Не треба недооцінювати Росію. Так, тоталітарна країна без ідеології. Але у Путіна вистачає розуму тримати досить потужний економічний блок

Ще одне моє переконання, що США, як демократична багатоінституційна країна, діє дуже повільно. Риторика жорстка, а дія відбувається через півроку.

Не треба недооцінювати Росію. Так, тоталітарна країна без ідеології. Але у Путіна вистачає розуму тримати досить потужний економічний блок. Втрати економічного блоку – лише один Олексій Улюкаєв, але він його замінив на Олексія Кудріна. По суті, економічний блок Росії дуже інтелектуальний, фаховий, професійний, і Путін не дає його руйнувати.

– Розкажіть детальніше про можливі дієві заходи, економічні санкції, про які ви сказали. Коли можна очікувати таких рішень і до чого вони можуть бути прив’язані?

Рішення ухвалене Конгресом США, що санкції мають бути застосовані на початку листопада. Але Трамп може їх корегувати

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Олександр Савченко: Рішення ухвалене Конгресом США, що санкції мають бути застосовані на початку листопада. Але Трамп може корегувати ці санкції, інтерпретувати їх, досить радикально змінювати навіть дух санкцій.

Дух такий, що треба обмежити діяльність російських банків за кордоном. А там є потужний «Сбербанк», де є американські і європейські акціонери, керує ним талановитий економіст Герман Греф. Якщо будуть реальні санкції, то акції цього банку впадуть і захисна дія росіян – нуліфікація та націоналізація банку.

Якщо цей банк не зможе робити операції в доларах, його вартість впаде в десятки разів і втрати будуть нести й американські інвестори, і європейські. Це буде удар по російській економіці, тому що це найголовніший банк. Це перша санкція.

Друга санкція – заборона американським компаніям, а, отже, не лише американським, із російськими державними цінними паперами. Це можуть бути папери російської держави, а можуть бути (папери) державних корпорацій, де держава має контрольний пакет, наприклад, «Газпром».

Це дві кардинальні дії, які можуть бути застосовні. Але це не сильно вплине на Росію.

– Прогнози, що у 2021-2022 роках профіцит бюджету буде зберігатися, обсяг бюджету буде рости – це реалістично навіть у випадку цих санкцій?

Російська економіка продовжує стагнувати й відставати від світової. Вона перетворюється на економічного карлика

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Олександр Савченко: Ні, думаю, ось тут вони помиляються. Росія більше залежить не від санкцій, а від цін на нафту та газ. Довгостроковий тренд негативний для цін на нафту, а отже й на газ.

Російська економіка продовжує стагнувати й відставати від світової. Вона перетворюється на економічного карлика. Процес запущено, зупинити його без реальних реформ неможливо.

– Кириле, ви на сайті «Новой газеты» звернули увагу на збільшення так званих «секретних статей» – витрат російського бюджету, які складають понад три трильйони – майже 3% російського ВВП. Що це за статті, як ви гадаєте?

Навіть бюджетна політика у нас (у Росії) таємна. Мова йде не просто про окремі статті, а про 17% усіх державних витрат на наступний рік

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Кирило Мартинов: Це загальний вектор російського уряду – усі свої справи оформлювати як певну спецоперацію. І зараз це доходить до трагікомічних для російського народу масштабів, тому що навіть бюджетна політика у нас таємна. Мова йде не просто про окремі статті, а про 17% усіх державних витрат на наступний рік. І питання у тому, що та від кого приховує російський уряд.

– Це можуть бути витрати секретних служб, на національну безпеку, щоб суперники, інші країни не бачили?

Кирило Мартинов: Там перераховані параметри, які є таємними. Справді, там є статті, які засекречені в Україні, у США і в Ізраїлі. Останні дві країни – це країни, в яких велика частка воєнних витрат за структурою всіх державних витрат. Але російський уряд і наші депутати, які ухвалюють цей бюджет, пішли набагато далі, тому що там засекречені ціли сектори витрат, і вони пов’язані й зі спецслужбами, і з військовими дослідженнями, і є дуже дивні засекречені витрати, пов’язані, наприклад, зі ЗМІ, навіть комічні речі, пов’язані з фізкультурою.

І як громадянину Росії, мені здається, що першопричина це не інтереси національної оборони від зовнішніх сил, які за нами слідкують реально чи гіпотетично, а спроба сховати від своїх громадян та громадських організацій, вивести значну частину витрат за межі громадського контролю.

– Ми обговорюємо зростання обсягу російського бюджету. Чи відчувається серед звичайного населення такий економічний зріст, принаймні з повідомлень і гасел?

Російські громадяни зараз живуть в іншій реальності. Ніякого профіцитного бюджету ніхто не відчуває

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Кирило Мартинов: Мені здається, російські громадяни зараз живуть в іншій реальності. Ніякого профіцитного бюджету ніхто не відчуває. Офіційна російська влада, наприклад, Росстат знову заговорила про падіння реальних доходів. На початку року нібито був невеликий зріст, за офіційною статистикою, а після вересня все почало падати. Насправді, падає вже з 2014-2015 років без зупинки. І для жителів Росії це дуже відчутно, це означає: якщо втратити роботу, то знайти нову буде доволі важко незалежно від компетенції, віку тощо.

Ставка на профіцитний бюджет – це характерна модель управління для Путіна. Йому важливо, щоб у нього завжди були під контролем якісь вільні гроші.

– Олександре, як довго може тривати ситуація з утримуванням подібної видимості економічної потужності?

Олександр Савченко: До того, як Росія напала на Україну у 2014 році (офіційно 20 лютого 2014 року – ред.), її ВВП в цілому у світі був майже 3%, потім він почав падати. Коли ВВП Росії буде 1% від світового, буде колапс російської економіки, тому що світу буде вже байдуже, є така економіка чи нема.

Росія буде зростати на 1-15%, а світ – на 4%, то, думаю, за 10 років можна прийти до колапсу. Але на цьому шляху можуть виникнути додаткові тригери, які можуть призвести до колапсу й раніше.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)