Росія: суд у Москві залишив чинним вирок екс-міністру Улюкаєву

Московський міський суд залишив чинним вирок колишньому міністру економічного розвитку Росії Олексію Улюкаєву, якого засудили до восьми років колонії суворого режиму в справі про хабар.

Водночас суд скасував встановлену раніше заборону екс-міністру обіймати державні посади.

15 грудня 2017 року Замоскворецький суд Москви визнав Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови «Роснафти» і засудив його до восьми років колонії суворого режиму. Суд постановив взяти Улюкаєва під варту. Ще під час оголошення вироку сторона захисту повідомила, що він буде оскаржений. Сам Улюкаєв провину не визнає і наполягає, що кримінальний процес проти нього є провокацією з боку Сєчина і ФСБ Росії.

Ігор Сєчин досі жодного разу не з’являвся на засідання суду, попри виклики. У його прес-службі це пояснювали зайнятістю топ-менеджера.