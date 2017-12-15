Суд у Росії засудив екс-міністра Улюкаєва до 8 років колонії суворого режиму

Замоскворецький суд столиці Росії Москви 15 грудня визнав колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови «Роснефти» Ігоря Сечіна і засудив його до восьми років суворого режиму, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Суд постановив взяти Улюкаєва під варту.

Сторона обвинувачення вимагала для екс-міністра 10 років суворого режиму, а також просила суд призначити штраф у розмірі 500 мільйонів рублів (понад 8,5 мільйона доларів).

Сам Олексій Улюкаєв кілька разів заявляв про свою невинуватість і наполягає, що кримінальний процес проти нього є провокацією з боку Сечіна і ФСБ Росії. При цьому сам голова «Роснефти» жодного разу не з’явився в суд за повісткою. У прес-службі держкомпанії заявляли, що її керівник зайнятий.

Улюкаєв був затриманий в листопаді минулого року в офісі «Роснефти». За версією слідства, він вимагав у голови компанії Ігоря Сечіна два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнефть».