Росія: прокуратура просить для екс-міністра Улюкаєва 10 років колонії

Російська прокуратура просить для колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва 10 років колонії суворого режиму й штраф у розмірі 500 мільйонів рублів (8,5 мільйона доларів).

Під час засідання суду прокурор попросив заборонити колишньому міністру обіймати державні посади протягом 10 років після відбування покарання, позбавити його чина державного радника, а також державних нагород.

За словами прокурора, доведено, що Улюкаєв вимагав і прийняв хабар у розмірі 2 мільйонів доларів готівкою від керівника державної нафтової компанії «Роснефть» Ігоря Сечина. Улюкав не визнав себе винним і назвав справу проти нього провокацією.

Захист, зі свого боку, наполягає на виправдальному вироку.

За даними слідства, Улюкаєв прийняв хабар 14 листопада минулого року в обмін на схвалення продажу «Роснефти» контрольованої державою нафтової компанії «Башнефть».

Поліція затримала Улюкаєва всередині будівлі «Роснефти» невдовзі після того, як Сечін передав йому гроші у закритій сумці, кажуть у прокуратурі. Наступного дня президент Росії Володимир Путін звільнив Улюкаєва.

На суді екс-міністр заявляв, що думав, ніби у сумці подарунок. Колишній чиновник стверджує, що справа стосовно нього – це провокація з боку Сечіна і ФСБ Росії. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.