Суд у Росії відмовився від виклику голови «Роснефти» у справі про хабарництво

Російський суд відмовився викликати голову нафтової компанії «Роснефть» Ігоря Сечіна як свідка у справі колишнього міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, обвинуваченого у хабарництві.
Улюкаєву загрожує до 15 років ув’язнення, якщо його визнають у тому, що він взяв два мільйони доларів готівки у Сечіна. Екс-міністр провину заперечує.
Судді у московському Замоскворецькому суді 28 листопада знову відмовили захистові у можливості допитати Сечіна, бо фаза надання свідчень у процесі завершилася.
Голову «Роснефти» викликали дати свідчення у справі чотири рази за останні тижні, але він не з’явився на суд, заявивши, що занадто зайнятий.
Судове засідання має поновитися 4 грудня.
Як заявляють у прокуратурі, Улюкаєв прийняв хабар 14 листопада минулого року в обмін на схвалення продаж «Роснефти» контрольованої державою нафтової компанії «Башнефть».
Поліція затримала Улюкаєва всередині будівлі «Роснефти» невдовзі після того, як Сечін передав йому гроші у закритій сумці, кажуть у прокуратурі. Наступного дня президент Росії Володимир Путін звільнив Улюкаєва.
На суді екс-міністр заявляв, що думав, ніби у сумці подарунок. Колишній чиновник стверджує, що справа стосовно нього – це провокація з боку Сечіна і ФСБ Росії. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.
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