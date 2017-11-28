Суд у Росії відмовився від виклику голови «Роснефти» у справі про хабарництво

Російський суд відмовився викликати голову нафтової компанії «Роснефть» Ігоря Сечіна як свідка у справі колишнього міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, обвинуваченого у хабарництві.

Улюкаєву загрожує до 15 років ув’язнення, якщо його визнають у тому, що він взяв два мільйони доларів готівки у Сечіна. Екс-міністр провину заперечує.

Судді у московському Замоскворецькому суді 28 листопада знову відмовили захистові у можливості допитати Сечіна, бо фаза надання свідчень у процесі завершилася.

Голову «Роснефти» викликали дати свідчення у справі чотири рази за останні тижні, але він не з’явився на суд, заявивши, що занадто зайнятий.

Судове засідання має поновитися 4 грудня.

Як заявляють у прокуратурі, Улюкаєв прийняв хабар 14 листопада минулого року в обмін на схвалення продаж «Роснефти» контрольованої державою нафтової компанії «Башнефть».

Поліція затримала Улюкаєва всередині будівлі «Роснефти» невдовзі після того, як Сечін передав йому гроші у закритій сумці, кажуть у прокуратурі. Наступного дня президент Росії Володимир Путін звільнив Улюкаєва.

На суді екс-міністр заявляв, що думав, ніби у сумці подарунок. Колишній чиновник стверджує, що справа стосовно нього – це провокація з боку Сечіна і ФСБ Росії. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.