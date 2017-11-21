Росія: голова «Роснефти» знову пропустить суд у справі Улюкаєва

Голова російської нафтової компанії «Роснефть» Ігор Сечін утретє не зможе взяти участь у призначеному на 22 листопада засіданні суду у справі колишнього міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, заявив його речник Михайло Леонтьєв.

Як заявив він російському державному агентству ТАСС, тепер Сечін не зможе прийти через заплановану зустріч із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим в Ханти-Мансійську.

Сечін – один з ключових свідків у справі Улюкаєва. За версією слідства, саме у голови «Роснефти» екс-міністр нібито вимагав хабар у два мільйони доларів. Сечіна неодноразово викликали в суд для надання свідчень, однак він так і не прийшов на засідання, пояснивши це браком вільного часу.

Олексій Улюкаєв був затриманий в листопаді минулого року в офісі «Роснефти». Колишній чиновник стверджує, що справа стосовно нього – це провокація з боку Сечіна і ФСБ Росії. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.