Росія: суд повторно викликав на допит голову «Роснефти»

Суд у столиці Росії Москви повторно викликає на допит голову компанії «Роснефть» Ігоря Сечіна, який 13 листопада не прийшов на засідання у справі колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва.

Суддя Замоскворецького суду Москви Лариса Семьонова заявила, що Сечін має з’явитися на допит 15 листопада.

Представник компанії «Роснефть» Михайло Леонтьєв раніше 13 листопада сказав, що Сечін не отримував повістку про виклик до суду. А суддя заявила, що повістку про виклик до суду відмовилися приймати за місцем роботи Сечіна.

8 листопада Замоскворецький суд Москви задовольнив клопотання прокурора про виклик голови компанії «Роснефть» на судове засідання як свідка. 9 листопада прес-секретар суду повідомила, що до компанії направлена відповідна повістка.

Олексій Улюкаєв був затриманий в листопаді минулого року біля офісу «Роснефти». Йому закидають вимагання хабара на суму два мільйони доларів у компанії «Роснефть».

За версією російського слідства, Улюкаєв вимагав гроші за видану міністерством позитивну оцінку, яка дозволила компанії «Роснефть» придбати державний пакет іншої нафтової компанії – «Башнефть».

Справу проти міністра порушили за частиною 6 статті 290 Кримінального кодексу Росії (отримання хабара в особливо великому розмірі). Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін до 15 років, а також великі штрафи.

Сам екс-міністр відкидає звинувачення і стверджує, що його затримання і кримінальне переслідування – це провокація з боку керівника компанії «Роснефть» і ФСБ. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.