Росія: голову «Роснефти» викликають на допит у справі екс-міністра Улюкаєва

Голову російської державної компанії «Роснефть» Ігоря Сечіна викликають на допит у справі колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва.

8 листопада суддя Лариса Семенова дала прокурорам дозвіл на допит як свідка Сечіна, близького до президента Росії Володимира Путіна.

Олексій Улюкаєв був затриманий в листопаді минулого року біля офісу «Роснефти». Йому закидають вимагання хабара на суму два мільйони доларів у компанії «Роснефть».

За версією російського слідства, Улюкаєв вимагав гроші за видану міністерством позитивну оцінку, яка дозволила компанії «Роснєфть» придбати державний пакет іншої нафтової компанії – «Башнєфть».

Справу проти міністра порушено за частиною 6 статті 290 Кримінального кодексу Росії (отримання хабара в особливо великому розмірі). Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін до 15 років, а також великі штрафи.

Сам екс-міністр відкидає звинувачення і стверджує, що його затримання і кримінальне переслідування – це провокація з боку керівника «Роснефти» і ФСБ. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.