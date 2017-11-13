Росія: голова компанії «Роснєфть» Сечін не прийшов на суд у справі екс-міністра Улюкаєва

Голова компанії «Роснєфть» Ігор Сечін 13 листопада не прийшов на засідання суду у справі колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва. Суддя заявила, що повістку про виклик до суду відмовилися приймати за місцем роботи Сечіна.

Представник компанії «Роснєфть» Михайло Леонтьєв раніше 13 листопада заявив, що Сечін не отримував повістку про виклик до суду.

8 листопада Замоскворецький суд Москви задовольнив клопотання прокурора про виклик голови компанії «Роснєфть» на судове засідання як свідка. 9 листопада прес-секретар суду повідомила, що до компанії направлена відповідна повістка.

Олексій Улюкаєв був затриманий в листопаді минулого року біля офісу «Роснефти». Йому закидають вимагання хабара на суму два мільйони доларів у компанії «Роснефть».

За версією російського слідства, Улюкаєв вимагав гроші за видану міністерством позитивну оцінку, яка дозволила компанії «Роснєфть» придбати державний пакет іншої нафтової компанії – «Башнєфть».

Справу проти міністра порушено за частиною 6 статті 290 Кримінального кодексу Росії (отримання хабара в особливо великому розмірі). Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін до 15 років, а також великі штрафи.

Сам екс-міністр відкидає звинувачення і стверджує, що його затримання і кримінальне переслідування – це провокація з боку керівника компанії «Роснєфть» і ФСБ. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.