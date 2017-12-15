Росія: суд визнав екс-міністра Улюкаєва винним в отриманні хабара

Замоскворецький суд столиці Росії Москви 15 грудня визнав колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови «Роснефти» Ігоря Сечіна, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Сторона обвинувачення вимагає для Улюкаєва 10 років ув’язнення суворого режиму, а також просила суд призначити штраф у розмірі 500 мільйонів рублів.

Сам Олексій Улюкаєв кілька разів заявляв про свою невинуватість і наполягає, що кримінальний процес проти нього є провокацією з боку Сечіна і ФСБ Росії. При цьому сам голова «Роснефти» жодного разу не з’явився в суд за повісткою. У прес-службі держкомпанії заявляли, що її керівник зайнятий.

Улюкаєв був затриманий в листопаді минулого року в офісі «Роснефти». За версією слідства, він вимагав у голови компанії Ігоря Сечіна два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнефть».