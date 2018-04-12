Голова «Роснафти» з’явився на суд у справі екс-міністра економіки Росії

Голова російського державного нафтового гіганта «Роснафти» Ігор Сєчин 12 квітня з’явився на суд у справі колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва. Московський міський суд задовольнив клопотання прокуратури про допит топ-менеджера компанії.

Після цього засідання, на якому розглядається апеляція на вирок колишньому чиновнику, перевели в закритий режим, хоча Улюкаєв і представники його захисту просили цього не робити, передає кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Прокурор пояснив, що свідчення Сєчина становлять комерційну таємницю.

15 грудня 2017 року Замоскворецький суд Москви визнав Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови «Роснафти» і засудив його до восьми років колонії суворого режиму. Суд постановив взяти Улюкаєва під варту. Ще під час оголошення вироку сторона захисту повідомила, що він буде оскаржений. Сам Улюкаєв провину не визнає і наполягає, що кримінальний процес проти нього є провокацією з боку Сєчина і ФСБ Росії.

Ігор Сєчин досі жодного разу не з’являвся на засідання суду, попри виклики. У його прес-службі це пояснювали зайнятістю топ-менеджера.