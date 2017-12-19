Росія: адвокати екс-міністра Улюкаєва оскаржили винесений йому вирок

Адвокати колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва оскаржили винесений йому вирок. Скаргу подали в Замоскворецький суд Москви. Коли її розглянуть – наразі невідомо.

15 грудня Улюкаєва засудили до восьми років колонії суворого режиму і штрафу в 130 мільйонів рублів (понад 2,2 мільйона доларів). Екс-міністра визнали винним в отриманні хабара від голови «Роснефти» Ігоря Сечіна.

Сам Олексій Улюкаєв кілька разів заявляв про свою невинуватість і наполягає, що кримінальний процес проти нього є провокацією з боку Сечіна і ФСБ Росії. При цьому сам голова «Роснефти» жодного разу не з’явився в суд за повісткою. У прес-службі держкомпанії заявляли, що її керівник зайнятий.

Улюкаєв був затриманий в листопаді минулого року в офісі «Роснефти». За версією слідства, він вимагав у голови компанії Ігоря Сечіна два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнефть».