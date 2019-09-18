Ізраїль: права партія Нетаньягу з незначним відривом від центристів лідирує на виборах

За підсумками підрахунку понад чверті голосів, партія прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» отримала 28,4% на дострокових парламентських виборах, тоді як її головний суперник центристська партія «Синьо-білі» з колишнім воєначальником Бенні Гантцом на чолі – 25,4%, повідомила 18 вересня газета Times of Israel.

Екзит-поли напередодні вказували на майже рівні результати поміж правими і центристами.

Нетаньягу заявив, що прагнутиме сформувати новий «сіоністський» уряд.

Парламент Ізраїлю розподіляє місця на пропорційній основі, і партіям необхідно як мінімум 3,25% голосів виборців, щоб отримати депутатські крісла. 61 місце потрібно для правлячої більшості.

Позиції Нетаньягу, який бореться за рекордний п’ятий термін на посаді (і четвертий поспіль), були послаблені звинуваченнями у хабарництві, шахрайстві і зловживанні владою.