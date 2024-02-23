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В офісі президента Румунії відмовилися коментувати дані про прагнення Йоганніса стати генсекретарем НАТО

Bloomberg і Politico 22 лютого повідомили з посиланням на дипломатів НАТО, що Румунія повідомила Альянсу про те, що Йоганніс, який закінчує свій термін у грудні, зацікавлений у посаді
Bloomberg і Politico 22 лютого повідомили з посиланням на дипломатів НАТО, що Румунія повідомила Альянсу про те, що Йоганніс, який закінчує свій термін у грудні, зацікавлений у посаді

В офісі президента Румунії відмовилися коментувати повідомлення ЗМІ про те, що Бухарест запропонував кандидатуру голови держави Клауса Йоганніса на посаду генерального секретаря НАТО.

Bloomberg і Politico 22 лютого повідомили з посиланням на дипломатів НАТО, що Румунія повідомила Альянсу про те, що Йоганніс, який закінчує свій термін у грудні, зацікавлений у посаді, яку в жовтні залишить чинний генсекретар Єнс Столтенберґ.

На прохання Радіо Свобода прокоментувати ці повідомлення, в офісі президента Румунії відповіли, що «не коментують чутки».

Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина і Франція раніше підтримали кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсекретаря НАТО. Однак східні члени Альянсу, такі як Румунія й Болгарія, сприймають Рютте скептично.

Хто стане наступним генсекретарем НАТО і як його обирають? (відео)
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Хто стане наступним генсекретарем НАТО і як його обирають? (відео)

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