В одеському музеї показали плакати НАТО – на честь ювілею альянсу

Плакати часів Холодної війни демонструють в Одесі – з 18 червня до 9 липня на кілька десятків робіт можна буде подивитися в Одеському музеї західного та східного мистецтв.

Виставку проводять з приводу 70-ї річниці Північноатлантичного блоку. Це спільний проект Центру інформації та документації НАТО в Україні та громадських організацій «Одесити разом» та «Information Security», який має розповісти українському суспільству про діяльність альянсу в минулому та про сучасні аспекти співпраці НАТО-Україна.

Як розповіла Радіо Свобода директорка центру Барбара Маронкова, виставка складається з плакатів, які представники країн-членів передали до штаб-квартири альянсу. Крім плакатів НАТО тут є також кілька плакатів з країн Варшавського блоку – СРСР та її країн-сателітів зі Східної Європи.

«Через ці плакати ми хочемо показати історію НАТО та історію України, яка на той час була частиною Радянського Союзу. Виставка також має допомогти розвіяти певні стереотипи стосовно альянсу, які придумали в радянські часи. Це роботи різних художників та різних видавців з багатьох країн», – розповіла директорка.

Маронкова зазначила, що Центр НАТО працює із партнерськими громадськими організаціями в багатьох регіонах України, а сама вона сподівається, що культурні події на кшталт цієї виставки в Одесі влітку будуть цікавими для туристів. Всього на виставці представлено 56 плакатів з країн НАТО та 8 постерів з країн Варшавського блоку 1949-1980 років. Головні «месаджі» плакатів – єдність, безпека, воля, підтримка один одного.