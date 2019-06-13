Членство у НАТО, перспектива виборів на Донбасі та інші найцікавіші цитати Пристайка від 2015 року

Кандидат на посаду очільника МЗС України Вадим Пристайко – український дипломат із майже 20-річним стажем – уже давно представляє інтереси України у спілкуванні з західними союзниками – Канадою, США та НАТО. «Голос Америки» зібрав найцікавіші цитати дипломата з інтерв’ю останніх років, що стосуються міжнародної політики України, стримування агресії Росії, ситуації на Донбасі.

Курс на НАТО – незмінний

«Курс на НАТО зафіксований в українській Конституції», – заявив Пристайко пресі в травні 2019 року, коментуючи своє можливе призначення на посаду міністра.

Із 2017 року Пристайко є головою місії України при НАТО і послідовно підтримує вступ України до безпекового альянсу.

Він говорив про це і в інтерв’ю «Голосові Америки» в березні 2017 року, перебуваючи на посаді першого заступника міністра закордонних справ України.

«Перше, що, я вважаю, треба зробити Україні, – це стати членом НАТО, – наголосив Пристайко, відповідаючи на питання про можливі форми безпекової співпраці Києва і Вашингтона. – Другий варіант – це двостороннє підписання угоди зі Сполученими Штатами, наприклад, про оборону або співпрацю в сфері оборони. Третій – це спеціальний статус (особливого партнера США поза НАТО – ред.) … Звісно, це стосується більшості тих країн, які ніколи не стануть членами НАТО, але з якими США підтримують дуже глибокий рівень військової інтеграції».

Мир на Донбасі

Вибори на окупованих територіях Донбасу можуть відбутись, якщо буде дотримане українське законодавство. Про це говорив Вадим Пристайко в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» в квітні 2016 року.

«Ми казали, що єдина можливість для Києва вести переговори, якщо люди дійсно чимось не задоволені, – це мати легальних представників цих регіонів: частини Луганської і частини Донецької області. Для цього – ми впевнені, і ми вимагаємо цього – ці люди мають були обрані, і обрані законно. Яким чином нам це обрати – нам треба провести вибори. Ми готові зараз розробити закон, який дозволить, враховуючи певні відмінності, які існують у законах і в проведенні виборів на території всієї України і в усіх частинах, – ми готові розробити цей закон, узгодити його і згідно з цим законом терміново розпочати вибори, щоб отримати бажано цього літа вже легітимних представників Луганська та Донецька, щоб з ними вести переговори про подальший крок за кроком вирішення безпекової, економічної і всіх інших частин ситуації», – вважає Вадим Пристайко.

Пошуки взаємодії з тими, хто прийде до влади в такий спосіб, є шляхом до мирного врегулювання, вважає він.

«Ці люди мають зараз певний вплив на територіях, я боюсь, нам доведеться жити з цим, нам доведеться враховувати всі інтереси, які є на великій території України, для того, щоб наша держава змогла просуватись далі, ми маємо знайти консенсус. Якщо в результаті виборів, відкритих і чесних виборів, ці люди прийдуть до влади – нам доведеться шукати можливість взаємодіяти з ними: і в парламенті, і в урядових структурах, і в місцевих структурах. Це буде непросто, всі це мають усвідомити прямо зараз, але, на жаль, це єдиний шлях для мирного врегулювання. Ми не хочемо війни, і, як показують соціологічні дослідження, українці виступають проти будь-яких агресивних дій. Ми маємо шукати варіант політичного врегулювання. Це означає, що ці люди далі, я розумію, про що ви кажете, з’являться в нашій політичній системі. Це наша доля, і ми маємо вирішити, яким саме чином будемо знаходити компроміс», – відзначив він.

Російські військові на Донбасі

Для Росії не визнавати свою присутність на Донбасі – політичне рішення, а доказів цієї присутності вистачає, наголошував український дипломат.

Підкреслюючи абсурдність позиції Росії з цього питання, Пристайко в інтерв’ю «Голосові Америки» 2015 року говорив: «Ми вже запитуємо наших російських колег: що ви хочете – щоб Путін сам, з прапором в руках, босоніж перейшов кордон, і тоді ви скажете, що так, ми присутні?» – каже Пристайко.

Збройна допомога Україні

На початку російської агресії українські дипломати докладали значних зусиль для забезпечення міжнародної збройної допомоги країні. В інтерв’ю 2015 року Пристайко розповідав «Голосові Америки» про успіхи цього процесу.

«Ми починали з бронежилетів, форми, шоломів, а зараз перейшли на контрбатарейні радари, протимінні роботи, протиснайперське обладнання, спеціальний захист, спеціальні машини, ті самі дрони. Ми вже закуповуємо сучасні гвинтівки, броньовані машини. Тобто це інший рівень», – говорив Пристайко.