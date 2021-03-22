Польські медики проведуть вакцинацію співробітників штаб-квартири НАТО

Польских медиків запросили до Брюсселя провести вакцинацію працівників НАТО проти COVID-19.

«Ми були офіційно запрошені НАТО для того, щоб польські медики провели вакцинацію в головній штаб-квартирі альянсу», – повідомив голова уряду Польщі Матеуш Моравецький у фейсбуці.

На думку польського прем’єра, «це важлива місія, тому що НАТО – це організація, яка гарантує безпеку близько мільярда людей на світі і, звичайно, ми цю місію підтримаємо».

За його словами, йдеться про «спільну безпеку», особливо на тлі підготовки до саміту НАТО, запланованого наприкінці року.

Моравецький заявив, що польські медики від початку епідемії COVID-19 допомогли людям в багатьох країнах, зокрема, у Великобританії, Словаччині, Італії, Словенії; медичним устаткуванням підтримали такі країні як Іспанія, Україна, Грузія, Білорусь, Ірак.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ подякував прем’єрові Польщі за «готовність підтримати вакцинацію проти COVID-19».

«Солідарність і незламність є в серці НАТО. Польща – сильний союзник Альянсу, який підтримує багато інших союзників у боротьбі з пандемією», – зазначив Єнс Столтенберґ у твітері.

За повідомленнями, вакцинацію проведуть польські медики з Групи швидкого медичного реагування.