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09 Липень 2019, Київ 17:24
Новини | Політика

Північноатлантична рада НАТО перенесла запланований на липень візит в Україну

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що остаточну дату візиту наразі не визначено

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Північноатлантична рада НАТО перенесла запланований на липень візит в Україну на осінь. Про це заявила журналістам віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Північноатлантична рада мала приїхати 9-10 липня. У зв’язку з нашими виборами вони вирішили перенести приїзд на пізнішу дату. Найімовірніше, це відбудеться в жовтні», – зазначила віцепрем’єр, уточнивши, що остаточної дати наразі немає.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

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