Національні музеї отримали торік 250 тисяч гривень компенсації через COVID-19 – Мінкультури

Національні музейні заклади, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, отримали у 2020 році додатково 250 тисяч гривень як компенсацію за втрати доходів через COVID-19, – на оплату комунальних послуг та охорону. Про це відомство повідомило Радіо Свобода у відповідь на запит.

Окремо національні театри отримали минулоріч майже 2,4 мільйона гривень на маски та антибактеріальні засоби.

Ці кошти виділені в рамках наказу міністерства №2063 від 21 серпня 2020 року, яким затверджено перелік підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти для підтримки в час пандемії.

Із початку карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19, музеї в Україні, як і інші громадські заклади, змінили порядок відвідування громадян, зокрема, обмежили перебування в приміщеннях за кількістю осіб. Зазвичай, коли місто, регіон чи населений пункт потрапляють у «червону зону» епідемічної небезпеки музейні заклади призупиняють свою роботу.