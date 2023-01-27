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У Нацгвардії повідомляють про збиття російського Мі-24 на Бахмутському напрямку

За останніми даними Генштабу ЗСУ,  від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 283 гелікоптери.

На Бахмутському напрямку минулої доби українські військові з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла-1» знищили російський гелікоптер Мі-24, повідомляє пресслужба Нацгвардії у фейсбук.

«26 січня близько 10:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила на південно-східній околиці Бахмута дві повітряні цілі. Розрахунком ПЗРК з «Ігла-1» одночасно було випущено 2 пуски ракет по гелікоптерах Мі-24. В результаті бойової роботи один гелікоптер було знешкоджено, другий уражений», – зазначив начальник служби протиповітряної оборони 3 бригади оперативного призначення.

У Нацгвардії зауважують, що гелікоптер Мі-24 здатний літати на малих висотах, що в умовах місцевості Донеччини дозволяє здійснювати прихований підліт до розташування українських підрозділів.

Мі-24 – радянський багатоцільовий ударний гелікоптер-штурмовик і бойова підтримка піхоти, один з найшвидших ударних гелікоптерів в світі, призначений для перекидання живої сили і її вогневої підтримки на полі бою.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 283 гелікоптери. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.

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