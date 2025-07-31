Нацполіція: справу про напад на Макарова закрили – за висновками, журналіст поранив себе сам

Національна поліція Києва завершила розслідування щодо поранення журналіста Юрія Макарова, повідомила пресслужба відомства 31 липня. Ім’я потерпілого не вказується, на особу Макарова вказують обставини.

За висновками експертів, на які посилаються правоохоронці, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать лише потерпілому.

«Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно», – повідомляє відомство.





Також, за повідомленням, потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. За її висновком, у момент завдання поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії.

«Потерпілий визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрито», – додає поліція.

Макаров є виконавчим продюсером Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії. Суспільний мовник оприлюднив заяву щодо завершення розслідування, зазначивши, що під розслідування він співпрацював зі слідством, надавав необхідну інформацію, в тому числі пройшов і комплексну судову психолого-психіатричну експертизу.





Компанія подякувала Нацполіції за ретельну роботу у встановленні всіх деталей у справі і попросила підтримки для Макарова – «талановитого журналіста й автора проєктів, чиї роботи дивляться і будуть дивитися покоління українців».

«На його фізичний і психологічний стан вплинула війна та її наслідки. Юрій пройшов лікування, залишається на зв’язку з близькими людьми, друзями й колегами. Водночас мільйони українців сьогодні живуть і працюють у стресових умовах, не завжди мають розуміння та підтримку оточення. Турбота про ментальне здоров’я має стати однією з пріоритетних тем нашого суспільства, адже війна залишає слід у кожному», – йдеться в заяві НСТУ.

17 квітня стало відомо, що український тележурналіст Юрій Макаров перебуває в тяжкому стані в лікарні після нападу, який стався пізно ввечері напередодні. Попередньо було встановлено, що невідомий підійшов Макарова, вдарив його ножем і втік. Журналіста госпіталізували.





