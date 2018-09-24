В Росії Навального затримали на виході зі спецприйомника після 30-денного арешту

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали вранці 24 вересня одразу після того, як він відбув 30 діб адміністративного арешту, повідомив його соратник Леонід Волков.

Пізніше він написав, що на Навального оформлюють адміністративну справу за статтею «Порушення при проведенні мітингу, які спричинили шкоду здоров’ю людини». Ця стаття, засловами Волкова, «екзотична» і на його пам’яті не застосовувалась.

Максимальна санкція за це правопорушення – 20 діб арешту чи 300 тияч рублів. Втім, Волков переконаний, що йдеться про початок нового кримінального переслідування.

Нову справу Навального буде розглядати Симонівський суд Москви, повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш.

27 серпня Тверський суд Москви заарештував Навального на 30 діб. Його визнали винним у порушенні правил проведення масового заходу. У суді адвокат опозиціонера Олександр Помазуєв заявив, що жодних законних підстав затримувати Навального 25 серпня не було, а останні процесуальні документи в справі були оформлені в лютому.

Поки Навальний відбував арешт, голова Росгвардії Віктор Золотов опублікував звернення, в якому погрожував опозиціонеру зробити з нього «хорошу соковиту відбивну». Це стало відповіддю на публікації Фонду боротьби з корупцією Навального про можливі порушення при закупівлі відомством продуктів для співробітників.