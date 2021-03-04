Росія: штаб Навального анонсував нові акції протесту

Штаб російського опозиціонера Олексія Навального оголосив про підготовку нових акцій із вимогою звільнити політика. Про це йдеться в поштовій розсилці штабу Навального, але конкретні дати і формат протесту не уточнюються.

«Зараз усі штаби активно готуються до нових масових акцій, про які ми зовсім скоро розповімо. Наш наступний удар по Путіну має бути ще сильнішим за попередні. Ми повинні вивести на вулиці ще більше людей – усіх незгодних терпіти свавілля і репресії», – йдеться в листі.

17 січня Олексій і Юлія Навальні повернулися до Росії з Німеччини, де вони перебували у час лікування Олексія після отруєння речовиною з групи «Новачок». Після повернення Навального затримали, а потім відправили до місця позбавлення волі на два роки і вісім місяців. Адвокат Навального Вадим Кобзєв 3 березня повідомив, що політик перебуває не в колонії №2 в місті Покров Володимирської області (це припускали раніше), а в СІЗО-3 в місті Кольчугіно в тій же області.

23 січня в містах Росії відбулися мітинги і ходи на підтримку Олексія Навального, який на той момент перебував під арештом. Акції протесту відбулися також 31 січня і 2 лютого. За підсумками протестів по всій країні було затримано понад 11 тисяч людей, силовики порушили не менш як 50 кримінальних справ.

Керівник мережі штабів Навального Леонід Волков оголосив про припинення протестних акцій до весни, пояснивши це тим, що проведення акцій щотижня призведе до розчарування у вуличній формі протесту. Він відзначав, що в регіонах акції нікому організовувати, оскільки місцевих координаторів та прихильників Навального відправили під арешти.