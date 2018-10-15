Росія: Навальному висувають нові звинувачення

Російському опозиціонеру Олексію Навальному висунуть звинувачення у справі про наклеп, порушеній у 2016 році. Про виклик до поліції для висунення звинувачення він розповів у своєму відеоблозі.

Навального звинувачує в наклепі колишній співробітник МВС, фігурант справи Магнітського Павло Карпов, розповів Навальний у своєму блозі.

У 2016 році колишній слідчий у справі Магнітського Павло Карпов подав до поліції заяву на Навального та інших невідомих йому осіб. Карпов заявив, що вони звинувачували його в скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів.

За словами Карпова, йдеться про чотири відеоролики Russian untouchables («Недоторканні росіяни»), які поширював Вільям Браудер, співзасновник і генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management. Саме в цьому фонді працював юристом Сергій Магнітський. У них Карпов звинувачувався в участі в розкраданні з російського бюджету 230 мільйонів доларів і тиску на юриста.

Карпов вказує, що в 2015 році Міщанський суд Москви визнав інформацію, що міститься у відеороликах «Недоторканні росіяни», такою, що не відповідає дійсності. Однак, зазначає колишній слідчий, Навальний продовжив наприкінці 2015 року та в квітні 2016 року поширювати на своєму сайті і на сайті радіостанції «Ехо Москви» статті із зображеннями цих роликів і посиланнями на них.

У зв’язку з виходом «Касти недоторканних» Карпов у Росії відсудив вісім мільйонів рублів у Hermitage Capital, його керівника Вільяма Браудера і засновника консалтингової компанії Firestone Duncan Джеймісона Фаєрстоуна. Високий суд Лондона в 2013 році позов Карпова до Браудера відхилив. Пізніше був виданий ордер на арешт колишнього слідчого за неповагу до суду.

Кримінальну справу проти Навального порушено за статтею про наклеп, поєднаний із обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Максимальне покарання за статтею – штраф до п'яти мільйонів рублів або в розмірі доходу до трьох років або обов'язкові роботи на строк до 480 годин.