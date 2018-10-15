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15 Жовтень 2018, Київ 15:18
Новини | Міжнародні

Росія: Навальному висувають нові звинувачення

Олексій Навальний, ілюстративне фото

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Російському опозиціонеру Олексію Навальному висунуть звинувачення у справі про наклеп, порушеній у 2016 році. Про виклик до поліції для висунення звинувачення він розповів у своєму відеоблозі.

Навального звинувачує в наклепі колишній співробітник МВС, фігурант справи Магнітського Павло Карпов, розповів Навальний у своєму блозі.

У 2016 році колишній слідчий у справі Магнітського Павло Карпов подав до поліції заяву на Навального та інших невідомих йому осіб. Карпов заявив, що вони звинувачували його в скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів.

За словами Карпова, йдеться про чотири відеоролики Russian untouchables («Недоторканні росіяни»), які поширював Вільям Браудер, співзасновник і генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management. Саме в цьому фонді працював юристом Сергій Магнітський. У них Карпов звинувачувався в участі в розкраданні з російського бюджету 230 мільйонів доларів і тиску на юриста.

Карпов вказує, що в 2015 році Міщанський суд Москви визнав інформацію, що міститься у відеороликах «Недоторканні росіяни», такою, що не відповідає дійсності. Однак, зазначає колишній слідчий, Навальний продовжив наприкінці 2015 року та в квітні 2016 року поширювати на своєму сайті і на сайті радіостанції «Ехо Москви» статті із зображеннями цих роликів і посиланнями на них.

У зв’язку з виходом «Касти недоторканних» Карпов у Росії відсудив вісім мільйонів рублів у Hermitage Capital, його керівника Вільяма Браудера і засновника консалтингової компанії Firestone Duncan Джеймісона Фаєрстоуна. Високий суд Лондона в 2013 році позов Карпова до Браудера відхилив. Пізніше був виданий ордер на арешт колишнього слідчого за неповагу до суду.

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Кримінальну справу проти Навального порушено за статтею про наклеп, поєднаний із обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Максимальне покарання за статтею – штраф до п'яти мільйонів рублів або в розмірі доходу до трьох років або обов'язкові роботи на строк до 480 годин.

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