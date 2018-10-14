Росія: Навальний вийшов на волю після адміністративного арешту

Російський опозиціонер Олексій Навальний зранку 14 жовтня вийшов на волю після адміністративного арешту.

«50 діб минуло, я знову з вами», – написав Навальний у Facebook.

27 серпня Тверський суд Москви заарештував Навального на 30 діб. Його визнали винним у порушенні правил проведення масового заходу – через несанкціоновану акцію «Страйк виборців», яка відбулася в січні 2018 року.

24 вересня Навального затримали одразу на виході зі спецприйомника. Після цього його заарештували на 20 діб за акцію проти пенсійної реформи.