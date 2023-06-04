Акції на підтримку Навального у РФ: правозахисники повідомили про затримання близько 90 осіб

У Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали щонайменше 90 людей, повідомив правозахисний проєкт «ОВД-Инфо».

За даними проєкту, більшість були затримані у Москві та Санкт-Петербурзі.

«Повітряні кульки, написи на асфальті та інші абсурдні обставини стають сьогодні приводами для затримання», – зазначають правозахисники, вказуючи, що публікують лише імена тих людей, про затримання яких їм достовірно відомо. Насправді затримань може бути більше.

Олексію Навальному, який сидить у колонії у Володимирській області, 4 червня виповнилося 47 років. Його прихильники раніше анонсували всесвітню акцію на його підтримку у десятках міст у всьому світі.

При цьому частина політологів та громадських діячів, а також деякі з прихильників Навального попереджали людей, які живуть у Росії, що для них вихід на вулицю може спричинити кримінальну або адміністративну справу.

За досвідом попередніх масових акцій росіян за участь у них можуть звинуватити у порушенні санітарно-епідеміологічних правил через коронавірус (максимальне покарання – 2 роки позбавлення волі); у повторному порушенні організації масових заходів (максимальне покарання – позбавлення волі на п’ять років); а також в організації масового одночасного перебування та пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку (максимальне покарання – штраф 300 тисяч рублів або адміністративний арешт на 20 діб).