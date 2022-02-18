У Росії братові Навального замінили умовний термін на реальний

Люблінський суд Москви замінив братові російського опозиційного політика Олексія Навального Олегу умовний термін на реальний за так званою «санітарною справою» через те, що він нібито не став на облік в інспекції після вироку, як того вимагало рішення суду. Про це повідомляють у п’ятницю агенції ТАСС, «РИА Новости», «Интерфакс» та інші.

За повідомленнями, Олег Навальний до суду не прийшов. Сторона захисту заявила, що він не визнає вироку та вважає його необґрунтованим.

До умовного терміну – одного року – Олега Навального засудили 6 серпня 2021 року. Його визнали винним у підбурюванні до порушення санітарних норм – справу порушили після неузгодженої акції опозиції 23 січня 2021 року, на якій жителі кількох міст вимагали звільнити Олексія Навального.

26 січня цього року МВС Росії оголосило Олега Навального у федеральний розшук.