Затриманих у Нідерландах кореспондентку «Новой газеты» і співробітницю «Меморіалу» відпустили

Затриманих в аеропорту столиці Нідерландів Амстердама кореспондентку російської «Новой газеты» Олену Мілашину та співробітницю правозахисного центру «Меморіал» Мілану Бахаєву відпустили, повідомила «Новая газета».

Мілашина зазначила, що причина її затримання не встановлена, запитань про ціль перебування їй не ставили.

«Затримання журналістів не було. Те, що мало місце бути, – це з'ясування деталей, пов'язаних з поїздкою (мета поїздки, дата і час зворотного квитка). Коли подорожньому не вдається відповісти на питання відразу біля прикордонної стійки, його просять пройти в приміщення», – пояснив прес-секретар нідерландської прикордонної поліції Стівен Комба.

«Новая газета» зазначила, що жінки прилетіли до Амстердама на зустріч із правозахисниками, які досліджують проблему сирійських біженців.