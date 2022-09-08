Окупантам вдалося запустити кілька десятків шкіл на Херсонщині – Соболевський

Російські окупаційні сили відкрили певну кількість шкіл на Херсонщині, які працюють за російською програмою, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Вони змогли відкрити певну кількість шкіл. Не таку кількість, як вони намагалися, не таку кількість, яку вони анонсували, але декілька десятків шкіл вони запустили. У більшості з цих навчальних закладів є велика проблема з педагогічним складом, тому що невелика кількість наших педагогів погодилась працювати на них. Майже в кожному закладі наповненість 60-80% від необхідної кількості педскладу. З технічними працівниками та сама складність», – розповів Соболевський.

Він стверджує, що кількість дітей, які ходять до цих шкіл, невелика.

«В кожній з цих шкіл насправді невелика кількість діточок і навіть ті, що є – це просто були налякані батьки, яким говорили, що будуть штрафи та може бути позбавлення батьківських прав, дитину будуть забирати до інтернатів. Фактично це залякані люди, вони ухвалили рішення віддати діточок до цих закладів, це не прихильники «руского миру», – переконаний Соболевський.

За його даними, тиск на вчителів з боку окупантів продовжується.

«1 вересня вони (окупаційні сили – ред.) об’їхали школи, які не погодилися працювати і, якщо там були вчителі, був там директор, максимум пів години-годину їм давали, щоб зібрати особисті речі та вимагали залишити приміщення, вони закривали ці заклади. Там навіть діточок не було, але вони відпрацювали, щоб їх там й не було. Це продовжується постійно», – додав Соболевський.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження чи незалежно перевірити свідчення, які були озвучені.

Призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов у мережі поширював відео про те, як дітей регіону вже навчають російською мовою.