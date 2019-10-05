Зенітні ракетні війська ЗСУ проводять навчання з бойовою стрільбою

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України почали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

Зазначається, що головною особливістю цих навчань буде застосування сучасного автоматизованого мобільного командного пункту «Ореанда».

«Це перше застосування «Ореанди» зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння», – розповів начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.

Навчання проходять у чотири етапи, зараз відбувається перший. Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації.

Кульмінацією навчань має стати відбиття масованого повітряного нападу ворога, повітряні цілі збиватимуть одночасно два зенітні ракетні полки «С-300П» та «Бук-М1», а також окремі дивізіони «С-125».

До навчань зенітних ракетних військ також залучаються авіація і радіо-технічні війська.