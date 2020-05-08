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08 травня 2020, Київ 15:02
Новини | Події

Українські військові провели навчання у Азовському морі

Військові провели навчання у Азовському морі

Українські військові провели навчання у Азовському морі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря. У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС ЗС України «Лубни» та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля «Донбас» та двох катерів», – мовиться у повідомленні.

Як зазначають військові, під час навчань бійці ЗСУ та Державної прикордонної служби знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника вглиб оборони.

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