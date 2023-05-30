«Один із прийомів інформаційної війни»: слідом за Залужним і Сирським у РФ оголосили у розшук Наєва

Росія оголосила в розшук командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Як повідомляє пресслужба Командування Обʼєднаних сил у фейсбуці, така інформація зʼявилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ РФ 30 травня.

«В той час поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що «ніщо не зупинить ідею, час якої настав», – йдеться в повідомленні командування.

Російська агенція ТАСС з посиланням на базу розшуку МВС РФ написала, що «Наєв Сергій Іванович, розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ». Стаття, за якою цей «розшук» ведеться, – не вказана.

Раніше у вівторок з’явилися повідомлення, що в базі російського розшуку опинилися головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та головнокомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

У Міноборони внесення Залужного і Сирського в базу розшуку у РФ назвали одним із прийомів інформаційної війни. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram зауважила, що у 2014-2015 Москва також відкривала кримінальні провадження проти командувачів ЗСУ і комбригів.

«Цей прийом покликаний вирішити дві задачі: нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними; психологічний тиск та деморалізація наших військових. Втім, «місія нездійсненна», – зазначила Маляр.