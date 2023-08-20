Наєв розповів про посилення оборони на Волинському напрямку

На Волинському напрямку тривають заходи щодо зміцнення української охорони та оборони державного кордону, розповів командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зокрема на кордоні:

збільшено кількість прикордонних нарядів;

організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону;

посилено бойову службу та ведення розвідки.

«Для ворога підготовлено все, що буде нищити його й не допускати його проходу вглиб нашої території. Ми вживаємо адекватних заходів щодо підсилення охорони та оборони державного кордону», – розповів Наєв.

За словами командувача Об’єднаних Сил ЗС, передбачено «збільшення сил у разі зростання загрози», водночас, «ситуація наразі оцінюється як стабільна та контрольована». Розвідка України «чітко володіє інформацією про тих, хто перебуває по той бік кордону та чим вони займаються в режимі онлайн», наголосив Наєв.

«Безпосередньо я перебуваю в активному спілкуванні з командувачем оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генералом Томашом Піатровські. Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією стосовно того, що робить Польща та інші країни НАТО зі зміцнення своїх кордонів», – додав Наєв.

Вранці 20 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби на фронтах відбулось 32 бойових зіткнення.