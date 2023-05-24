Депутати РФ пропонують хоронити найманців на військових кладовищах

Держдума РФ ухвалила у третьому читанні законопроєкт, що дозволяє хоронити на військових кладовищах «громадян, які перебували в добровольчих формуваннях» та «осіб, які уклали контракт із організаціями, що сприяють виконанню завдань, покладених на Збройні сили Російської Федерації».

З документа, опублікованого на сайті нижньої палати російського парламенту, випливає, що у разі його підписання, на військових кладовищах хоронитимуть також і найманців з ПВК «Вагнер», серед яких завербовані в’язні російських колоній, засуджені, зокрема, за тяжкі злочини.

У грудні 2022 року засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин вимагав, щоб одного з його найманців поховали на Алеї слави на цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Міська влада звинуватила Пригожина у «роздмухуванні політичного скандалу». Покійний найманець, про якого йшла мова, ймовірно, був завербований у ПВК, відбуваючи покарання за збут наркотиків.

Крім ПВК «Вагнер», у Росії є чимало інших приватних військових компаній. Найманці деяких із них також воюють в Україні: це «Редут», БАРС, «Дон» та інші.

Офіційно найманство в Росії заборонене, але це не заважає ПВК проводити кампанії з набору вояків.