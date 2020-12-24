У Запоріжжі під час візиту Зеленського відкрили рух першою чергою мостів-довгобудів

24 грудня у Запоріжжі офіційно відкрили рух першою чергою мостових переходів через Дніпро, а саме з правого берегу на Хортицю. У церемонії взяли участь президент України Володимир Зеленський, керівництво «Укравтодору», представники міської та обласної влади Запоріжжя, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.



За словами Зеленського, завершити зведення мостів планують у 2021 році до 30-річчя Незалежності України.

Також президент заявив, що до цієї ж дати планується побудувати нову дорогу, що поєднає західні і східні регіони України і стане найдовшою в країні.

«Вся філософія наша направлена на об’єднання України. І саме про це і інфраструктура. Ми хочемо об’єднати Захід і Схід новою великою швидкісною дорогою. Вона називається М30. Це найдовша дорога в Україні – 1400 кілометрів. Вона буде йти від Стрия, але доходити поки що до Покровська, тому що 200 кілометрів з цих 1400 тимчасово на окупованій частині Луганської області. Задача побудувати цю дорогу. Називається вона «Стрий-Ізварино», – заявив Зеленський.

Міст через річку Дніпро в Запоріжжі почали будувати у 2004 році, проте досі роботи не завершили. Наразі їх зведенням займається турецька будівельна компанія Onur, що виграла тендер на будівництво цього року. У березні 2020 року очільник «Укравтодору» Олександр Кубраков заявив, що мостові переходи через Дніпро у Запоріжжі мають бути збудовані за 2 роки.