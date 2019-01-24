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24 Січень 2019, Київ 15:55
Новини | Політика

НАЗК розподілило понад 500 млн гривень на фінансування партій у 2019 році

Фінансування отримують партії, які на парламентських виборах 2014 року пройшли у Верховну Раду

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Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило майже 565,7 мільйона гривень на фінансування парламентських партій у 2019 році.

Згідно з повідомленням, кошти між партіями розподілили таким чином:

  • «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 143 366 100 гривень;
  • «Народний фронт» – 145 453 400 гривень;
  • «Об’єднання «Самопоміч» – 72 090 350 гривень і 56 568 050 гривень за збереження гендерного балансу;
  • «Опозиційний блок» – 61 959 000 гривень;
  • «Радикальна партія Олега Ляшка» – 48 925 700 гривень;
  • «ВО «Батьківщина» – 37 317 900 гривень.

У 2018 році між парламентськими політичними партіями розподілили 513 671 000 гривень фінансування.

Державне фінансування партій запровадили з 1 липня 2016 року. Допомогу отримують партії, які на парламентських виборах 2014 року пройшли у Верховну Раду. Після наступних парламентських виборів будуть фінансуватися усі партії, які отримали не менше двох відсотків голосів виборців.

Депутат грає в шахи під час пленарного засідання парламенту
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