НАЗК розподілило понад 500 млн гривень на фінансування партій у 2019 році

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило майже 565,7 мільйона гривень на фінансування парламентських партій у 2019 році.

Згідно з повідомленням, кошти між партіями розподілили таким чином:

«Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 143 366 100 гривень;

«Народний фронт» – 145 453 400 гривень;

«Об’єднання «Самопоміч» – 72 090 350 гривень і 56 568 050 гривень за збереження гендерного балансу;

«Опозиційний блок» – 61 959 000 гривень;

«Радикальна партія Олега Ляшка» – 48 925 700 гривень;

«ВО «Батьківщина» – 37 317 900 гривень.

У 2018 році між парламентськими політичними партіями розподілили 513 671 000 гривень фінансування.

Державне фінансування партій запровадили з 1 липня 2016 року. Допомогу отримують партії, які на парламентських виборах 2014 року пройшли у Верховну Раду. Після наступних парламентських виборів будуть фінансуватися усі партії, які отримали не менше двох відсотків голосів виборців.