У НАЗК розповіли, скільки грошей отримають партії у другому кварталі 2018 року

Національне агентство України з питань запобігання корупції ухвалило рішення про розподіл коштів державного бюджету на фінансування політичних партій у другому кварталі 2018 року, повідомила прес-служба відомства.

Гроші, передбачені на фінансування статутної діяльності, перерахують шести парламентським політичним партіям:

«Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» отримає 32 546 214 гривень;

«Народний фронт» – 33 020 075 гривень;

«Опозиційний блок» – 14 065 605 гривень;

«Радикальна партія Олега Ляшка» – 11 106 858 гривень;

«ВО «Батьківщина» – 8 471 724 гривень;

«Об'єднання «Самопоміч» – 16 365 568 гривень і додатково 12 841 756 гривень «за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу».

У НАЗК нагадали, що загальна сума державного фінансування на 2018 рік, розподілена між політичними партіями, становить 513 671 000 гривень.