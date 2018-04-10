НАЗК: чотири депутати не подали е-декларацію

У Національному агентстві з протидії корупції (НАЗК) заявляють, що станом на 1 квітня загалом чотири народних депутати не подали обов’язкову електронну декларацію.

Як повідомляє прес-служба агенції, не подали декларацію Андрій Журжій, Сергій Клюєв, Надія Савченко і Олександр Романович.

У НАЗК додають, що депутат Богдан Онуфрик подав свою е-декларацію на наступний день після завершення кампанії, 2 квітня.

З 1 січня до 1 квітня проходив другий етап подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило провести вести повні перевірки 60 електронних декларацій за різні роки 37 українських посадовців.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентства з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.