НАЗК перевірить декларації 37 чільних посадовців, починаючи з президента, прем’єра і голови парламенту

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило здійснити повні перевірки 60 електронних декларацій за різні роки 37 чільних українських посадовців.

У списку, який НАЗК розглянуло на позачерговому засіданні, – декларації президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, голови Верховної Ради Андрія Парубія, низки віце-прем’єрів, міністрів, заступників голови парламенту, народних депутатів, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, генерального прокурора Юрія Луценка, директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ Назара Холодницького, членів керівництва Національного банку України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна тощо.

НАЗК зазнає критики з боку активістів боротьби з корупцією за недостатню, на їхню думку, таку боротьбу.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентства з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.