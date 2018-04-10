НАЗК: правоохоронців від обов’язку подання е-декларацій не планують звільняти

У Національному агентстві з питань запобігання корупції запропонований НАЗК законопроект не звільняє правоохоронців від обов’язку подання електронних декларацій.

Як йдеться у заяві агентства, законодавчі зміни спрямовані на «убезпечення суб’єктів декларування, а також їхніх сімей».

«Заходи фінансового контролю до військовослужбовців військових формувань, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів… які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, здійснюватимуться відповідно до порядку, який затверджуватиметься НАЗК. Обмеження публічного доступу до вказаної інформації не має на меті приховування статків декларантів, а лише спрямоване на захист життя та майна суб’єктів декларування, які забезпечують оборону країни, а також їхніх сімей», – зазначають у НАЗК.

В агентстві додають, що також пропонованими змінами буде обмежено в публічній частині реєстру е-декларацій інформацію про місце проживання суб’єктів декларування на рівні області, а також назвою органу, в якому працює декларант, без зазначення його посади.

Організація «Центр протидії корупції» заявила, що НАЗК розробило законопроект, яким, як стверджують в організації, пропонує дозволити всім правоохоронцям, які відряджаються в зону АТО, не подавати декларації, а також закрити інформацію про населений пункт, у якому декларант володіє майном, та багато іншої інформації, що наразі доступна громадськості.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентства з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.

З 1 січня до 1 квітня проходив другий етап подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, подали понад 816 тисяч декларацій.